Nach der Explosion geriet der Stall im US-Bundesstaat Texas in Brand. Auch ein Mensch wurde schwer verletzt.

Seit Beginn der Aufzeichnung durch das Animal Welfare Institute im Jahr 2013 gab es keinen Stallbrand, bei dem so viele Rinder gestorben sind. Das teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Der Landwirtschaftskommissar von Texas sagte sogar, dass es der tödlichste Brand in einem Rinderstall in der Geschichte von Texas war.

Was ist passiert?

Am Montag gab es eine mutmaßliche Methanexplosion, daraufhin brannte der Stall in der Nähe von Dimmitt. Der Grund für die Explosion? Vermutlich überhitzte Technik, sagt der Sheriff im Bezirk Castro County, Salvador Rivera. Eine Tierschutzorganisation fordert deshalb, dass der Brandschutz auf Bauernhöfen verbessert wird.