Nach Erdogan-Sieg: DIESER türkische Rapper hat genug von seinem Land

Ezhel ist ein mega erfolgreicher Rapper in der Türkei. Wegen Erdoğan will er aber nicht mehr zurück.

Nach dem Stichwahl-Sieg von Recep Tayyip Erdoğan gegen Kemal Kılıçdaroğlu hat sich Ezhel mit einem Statement auf Instagram gemeldet. Er schreibt, dass er genug von seinem Land hat und erstmal nicht zurückkehren wird. An seine Fans richtet er emotionale Worte: "Auch wenn ich mein Leben lang nicht kommen kann, werdet ihr immer in meinen Gedanken und in meinem Herzen sein." Ezhel schreibt weiter, dass er für viele nur ein "Terrorist mit Ankara-Tattoo im Gesicht" ist.

Ich wünschte, ich könnte für eure Träume kämpfen. Gebt niemals auf.

Ezhel: Darum hat er Stress mit der türkischen Regierung

Der 31-jährige Rapper hat in der Vergangenheit immer wieder regierungskritische Texte gerappt. Im Mai 2018 saß er sogar für eine kurze Zeit im Knast, nachdem er von der Polizei zu zwei Songs über den Konsum von Cannabis befragt wurde. Grund für die Verhaftung: Er hätte in seinen Songs den Weed-Konsum beworben. Knapp einen Monat später wurde er von einem Istanbuler Gericht freigesprochen. Obwohl Ezhel einer der erfolgreichsten Rapper in der Türkei ist, lebt er mittlerweile in Deutschland.

