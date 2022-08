Mutter mit drei Kindern vermisst - was hat Ezra Miller damit zu tun?

Die schauspielende Person ("Flash", "Phantastische Tierwesen") ist seit Monaten immer wieder durch Gewaltausbrüche aufgefallen.

Ezra Miller soll die Frau und ihre drei Kinder kennengelernt und in seiner Ranch aufgenommen haben. Jetzt sind sie spurlos verschwunden - zuletzt sollen sie sich auf dem Anwesen der schauspielenden Person aufgehalten haben, so laut den Dokumenten, die "Rolling Stone" vorliegen. Die Polizei besuchte die Ranch, um die Kinder in Obhut zu nehmen. Miller meinte, dass die Familie schon seit Monaten nicht mehr dort wohnt.

Unsicheres Umfeld?

Die Polizei soll bereits vor dem Verschwinden die Ranch von Miller durchsucht haben. Sie hatten Informationen, dass ungesicherte Waffen dort waren - in Anwesenheit der Kinder. Die Mutter der Kinder hat sich zuletzt dankbar gezeigt. Sie wird zitiert, dass die Ranch eine heilende Oase für ihre Familie sei und die Waffen seien in einem Raum, den die Kinder nie betreten.

Was ist bei Ezra Miller los?

Ezra Miller fällt aktuell nicht durch seine Hollywood-Rollen auf, sondern durch Skandale:

Ezra wurde wegen Einbruchs verklagt, nachdem er Alkohol aus einem Haus gestohlen hat.

Ezra randalierte in einer Karaoke-Bar.

Ezra warf bei einer Meinungsverschiedenheit einen Stuhl auf eine 23-Jährige.

Ezra Miller sollte sich lieber eine Scheibe vom Ehrenmann Eko Fresh abschneiden: