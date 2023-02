Leert die Facebook-App deinen Akku absichtlich?

Ein ehemaliger Entwickler wirft Facebook vor, bewusst den Akku von Smartphones zu killen.

Der Entwickler George Hayward hat sogar eine Klage gegen den Konzern Meta, zu dem unter anderem Facebook gehört, deshalb eingereicht. Außerdem hat er gekündigt, weil er bei so was nicht mitmachen möchte. Das erzählte Hayward der "New York Post". Die Klage gegen Meta wurde inzwischen zurückgezogen. Hayward muss vor ein Schiedsgericht für Schadensersatz gehen.

Kein Bug, sondern "Negative Testing"

Die Praktik nennt sich "Negative Testing": Es werden absichtlich Fehler eingebaut, die den Akku entladen. Damit wird geguckt, wie gut die App noch funktioniert. Hayward behauptet, dass es sogar ein Schulungsdokument gibt, das Mitarbeitern zeigt, wie negative Tests durchgeführt werden. Er verurteilt die Praxis, weil er befürchtet, dass jemand zu Schaden kommen könnte. Wenn zum Beispiel jemand die Polizei oder Rettungskräfte rufen muss, aber wegen der App keinen Akku mehr hat.

Das sagt Facebook dazu

Die Webseite "futurezone" hat bei Meta nachgefragt. Ein Sprecher sagt dazu "Mr. Haywards Behauptungen entbehren jeder Grundlage".

Alexa hat sich in Lübeck selbst eingeschaltet: