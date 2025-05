Fachkräftemangel steigt immer weiter - und jetzt?!

In Deutschland gibt es auch in Zukunft viel zu wenige

Fachkräfte. Was müsste sich ändern?

Das Problem: Die Firmen seien nicht darauf vorbereitet, wie das Handelsblatt schreibt. Damit in zehn Jahren genauso viel - oder sogar mehr - gearbeitet werden kann, werden vor allem Frauen und ältere Menschen gebraucht. Bisher gebe es jedoch eher Abfindungspakete für erfahrene Beschäftigte, aber keine Rückhol-Programme für Ältere oder Frauen, die gerne wieder in den Beruf einsteigen würden. So viele Fachkräfte könnten in zehn Jahren fehlen Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat ausgerechnet, dass bis 2035 auf dem Arbeitsmarkt 3,5 Millionen gut ausgebildete Fachkräfte fehlen. Und selbst wenn jährlich eine halbe Millionen Menschen einwandern, würde in den nächsten 10 Jahren die arbeitende Bevölkerung um 1,5 Millionen Menschen sinken.