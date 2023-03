"Fack ju Göhte"-Spin-off wird ein Fantasy-Film?!

Mit dem Comeback haben wahrscheinlich nur wenige gerechnet: Chantal aka Jella Haase bekommt ihren eigenen Kinofilm.

Das haben die Macher der "Fack ju Göhte"-Reihe jetzt angekündigt - inklusive Hints, um was es in dem Spin-off geht. "Chantal im Märchenwald" heißt der neue Film, der vorraussichtlich 2024 in die Kinos kommt. Der Titel verrät schon: Es wird etwas anders als "Fack ju Göhte".

In "Chantal im Märchenwald" wird sie (Chantal) ungewollt in eine Märchenwelt transportiert, räumt mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Hexen und tyrannische Könige – und vor allem für ihre Freundschaft zu Zeynep.

Elyas M’Barek wieder am Start

Wer in dem Film mitspielt, ist auch schon bekannt. Neben Jella Haase als Chantal ist auch Gizem Emre als Zeynep dabei. Diese Schauspieler wurden ebenfalls bestätigt: Max von der Groeben, Mido Kotaini, Maria Ehrich, Nora Tschirner und Frederick Lau. Gastauftritte haben Nastassja Kinski, Jasmin Tabatabai und Elyas M’Barek.