Führerscheinprüfung: Hier fallen die wenigsten Schüler durch 🚗

Die Durchfallquote in der Pr├╝fung steigt zwar, aber in diesem Bundesland stellen sich die Sch├╝ler besser an.

In ganz Deutschland sind 2021 fast 37 Prozent der Fahrsch├╝ler durch die Theoriepr├╝fung gerasselt. Auch bei der praktischen Pr├╝fung haben es 30 Prozent nicht geschafft. Das sind mehr als noch vor zehn Jahren.

Rheinland-Pfalz: Hier sind die besten Fahrsch├╝lerinnen und -sch├╝ler

In Hamburg fiel die praktische Pr├╝fung am schlechtesten aus: 45 Prozent fielen durch. Am besten lief es in Rheinland-Pfalz. Hier schaffte es nur jeder Vierte nicht durch die Pr├╝fung.

Ein m├Âglicher Grund: In Gro├čst├Ądten gibt es mehr Verkehr, Pop-Up-Radwege, Fahrradstra├čen und Busspuren. Das sorgt f├╝r Verwirrung bei Fahranf├Ąngern. All das ist in l├Ąndlichen Gebieten entspannter.

