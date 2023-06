Achtung: Gefakte Meta-Nachricht auf Instagram im Umlauf⚠️

Wenn du auf Instagram eine Nachricht von „metaappelcenter“ bekommen hast, dann ist die Fake!

Was steht in der Nachricht? Kriminelle schreiben auf Englisch, dass deine Instagram-Seite von Servern überprüft wurde und eine Urheberrechtsverletzung festgestellt wurde. Außerdem steht in der Nachricht, dass du die Möglichkeit hast, innerhalb von 48 Stunden ein Formular auszufüllen. Die Betrügenden drohen damit, sonst dein Konto zu sperren. Wie die Originalnachricht aussieht, siehst du hier.

Fake-Meta-Nachricht: NICHT auf den Link klicken!

Wenn du auf den Link in der Nachricht klickst, dann kommst du auf eine gefälschte Seite. Gib dort bloß nicht deine Zugangsdaten ein. Sonst ändern die Kriminellen umgehend dein Passwort und übernehmen dein Instagram-Profil. Du verlierst dann den Zugriff.

Und es geht noch weiter: Eine Betroffene sagte "Watchlist Internet", dass sie, nachdem ihr Konto übernommen wurde, eine WhatsApp-Nachricht von einer türkischen Nummer bekommen hat. In der Nachricht fragen die Kriminellen, ob einem das Profil gehöre. Auf einem Screenshot ist das eigene Profil zu sehen. Wer auf die Nachricht antwortet, wird erpresst und bekommt den Zugriff erst wieder, nachdem er Geld überwiesen hat.