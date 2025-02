SWR3 Studio Mainz, -34301

Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung ist die Polizei Wittlich am Wochenende ausgerückt: Ein Vogel war in einem Auto gefangen. SWR3-Rheinland-Pfalz-Reporter Jakob Reifenberger:

Eine Frau rief die Polizei und sagte: Sie sei gerade zu ihrem Auto zurückgekommen, auf einem Parkplatz: Und da sei ein lebender Vogel hinter dem Kühlergrill! Ein kleiner Turmfalke. Die Polizei stellte fest: Der Falke war offenbar während der Fahrt mit dem Auto zusammengestoßen, hatte den Kühlergrill durchbrochen und kam nicht mehr raus. Da der Falke verletzt schien - und der Kühlergrill sowieso kaputt war, rissen die Einsatzkräfte das Gitter raus und retteten das Tier. Der Falke habe sich wohl den rechten Flügel gebrochen und werde jetzt in einer Auffang-Station aufgepäppelt.