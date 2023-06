Fall Ayleen: Angeklagter macht Geständnis, ABER...

...es gibt Zweifel an seinen Aussagen. Die Ermittler gehen von einem sexuellen Motiv aus.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Der Angeklagte gab einen Streit als Grund für die Tat an. Das steht in einer Erklärung, die seine Anwälte vor Gericht vorgelesen haben. Demnach habe das 14-jährige Opfer im Auto des Angeklagten seine Nähe gesucht. Später soll Ayleen den 30-jährigen Angeklagten in einem Streit beleidigt und provoziert haben. Deshalb habe er die Schülerin getötet.

Ermittler: Tat war sexuell motiviert

Der Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger erklärte, dass dieser Ablauf überhaupt nicht mit den Ermittlungsergebnissen zusammenpasst. Bei den Ermittlungen wurden 122 Zeugen vernommen und 30.000 Chatnachrichten ausgewertet. Daher wird von einem sexuellen Motiv ausgegangen.

Der Angeklagte soll das Opfer im Juli 2022 mit dem Auto abgeholt haben. Die Leiche von Ayleen wurde eine Woche später in einem See gefunden. Noch am selben Tag wurde der Angeklagte festgenommen.

Mordprozess vor dem Landgericht Gießen

Der Prozess hat am Dienstag begonnen. Insgesamt sind 15 Verhandlungstage geplant. Dem Angeklagten werden mehrere Taten vorgeworfen:

Mord

versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge

Entziehung Minderjähriger

Nötigung

Sich-Verschaffen kinderpornografischer Inhalte

Wenn der Angeklagte verurteilt wird, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe und anschließende Sicherheitsverwahrung.

