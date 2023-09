Fall Ayleen: Angeklagter bekommt die Höchststrafe!

Der 30-Jährige hatte die 14-jährige Schülerin vor mehr als einem Jahr getötet. Jetzt muss er lange ins Gefängnis.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Das Landgericht Gießen hat Jan P. am Donnerstag unter anderem wegen Mord und versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem wurde eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Weiter hat das Gericht eine besondere Schwere der Schuld bei dem Angeklagten festgestellt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er im Normalfall nicht nach 15 Jahren aus dem Gefängnis kommt.

Woher kannte Ayleen den Täter?

Ayleen und der Angeklagte kannten sich aus dem Internet. Dort schrieben sie miteinander. Der 30-Jährige wollte immer wieder Nacktfotos von Ayleen. Außerdem hat er sie krass unter Druck gesetzt. Der 30-Jährige drohte ihr, sich selber umzubringen oder ihrer Familie etwas zu tun. Er schrieb ihr hunderte Nachrichten am Tag.

Mord am 21. Juli

Am 21. Juli des letzten Jahres fuhr der Mann nach Gottenheim bei Freiburg, wo Ayleen mit ihrer Familie wohnte. Er holte sie dort ab und brachte sie in ein Waldstück in Hessen. Dort versuchte er sie zu vergewaltigen und erwürgte sie schließlich.