Serie "Fallout": So viele Staffeln sind wohl geplant

Für die "Fallout"-Serie soll es einen klaren Endpunkt geben. DAS hat Maximus-Darsteller Aaron Moten dazu verraten ...

Die Serie ist wohl auf fünf bis sechs Staffeln ausgelegt - schätzt der Schauspieler Aaron Moten in einem Interview auf der ComicCon in Liverpool. Schon beim Unterzeichnen der Schauspielverträge stand anscheinend der Plan für ein langjähriges Serienprojekt.

Hinweis aus den Verträgen: Endpunkt für "Fallout" steht

Als ich mich für die Serie verpflichtete, hatten wir einen Startpunkt, und sie gaben mir den Endpunkt.

Dieser "Endpunkt" soll noch in weit entfernter Zukunft liegen - laut Moten schätzungsweise in einer Staffel fünf oder sogar Staffel sechs! Demnach könnte die Amazon-Serie "Fallout" also mindestens fünf Staffeln lang laufen - vorausgesetzt, sie ist weiterhin ein Erfolg. Bestätigt wurde das bisher aber nicht.

Zweite Staffel "Fallout" ist abgedreht

Als nächstes erwartet die Fans wohl erstmal ein Wiedersehen mit New Vegas. Denn Insider vermuten, dass die neue Staffel von "Follout" genau da weitergeht, wo Staffel eins endete. Die Dreharbeiten für Staffel zwei sind inzwischen abgeschlossen.

Wann startet die zweite Staffel von "Fallout"?

Erst im Laufe des Jahres 2026 wird mit der zweiten Staffel gerechnet. Immerhin verging bei der ersten Staffel vom Drehschluss bis zur Veröffentlichung bei Amazon ein ganzes Jahr. Aber: Es könnte auch sein, dass die Staffel bereits etwas früher startet - zum Beispiel Ende 2025.