Nach Fake-Amokdrohung: Jetzt folgt die Rechnung

Ein 16-Jähriger hatte eine Droh-Mail verschickt. Die Polizei schnappte ihn. Er soll fast 38.000 Euro zahlen!

Genauer gesagt sind es Gebühren in Höhe von 37.795,69 Euro. Das kommt hauptsächlich durch den Stundenlohn der eingesetzten Polizeikräfte zusammen, heißt es. Die Summe soll der 16-Jährige aus Baden-Württemberg jetzt zahlen. Laut Polizei darf sie die Kosten für einen Einsatz in so einem Fall weitergeben.

Für die Kosten sollte der Verursacher aufkommen und nicht der Steuerzahler.

Was war passiert

Ende Januar hatte der 16-Jährige den E-Mail-Account eines Schülers gehackt, der auf ein Gymnasium in Krefeld in NRW geht. Von da aus schickte er eine Mail mit einer Amokdrohung an die Schulleitung, Lehrer und Schüler. Die Leitung alarmierte daraufhin die Polizei - die dann auch mit jeder Menge Personal anrückte. Der tatsächlichen Mail-Schreiber wurde dann am nächsten Tag geschnappt, heißt es in der Pressemeldung.

Der Baden-Württemberger hat jetzt bis Mitte April Zeit zu reagieren. Auch wenn er noch keine 18 und damit minderjährig ist - das bedeutet laut Polizei nicht, dass er nicht zahlen muss.

In Deutschland kann man ab 14 Jahren vom Gesetz her bestraft werden. Darüber wird aber gerade diskutiert: