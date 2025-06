Gesetzentwurf: Stopp von Familiennachzug?

Am Mittwoch soll im Kabinett die Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete ohne Asyl-Status beschlossen werden.

Dabei geht es um Menschen mit "subsidiärem Schutz". Sie haben keinen Asylstatus, in ihrer Heimat droht ihnen aber ein "ernsthafter Schaden" wie Folter oder die Todesstrafe. Für sie wäre es in den kommenden zwei Jahren nicht mehr möglich, Kinder, Ehefrauen oder -männer oder Eltern nachzuholen. Bisher konnten enge Familienangehörige nach Deutschland kommen. Ausnahmen soll es wohl nur noch in Härtefällen geben.

Regierung bringt Änderungen in der Asylpolitik auf den Weg Dauer 0:33 min Regierung bringt Änderungen in der Asylpolitik auf den Weg

Aussetzung des Familiennachzugs: Kritik am Gesetzentwurf

Die Organisation Pro Asyl sagt, die Aussetzung würde "fatale Auswirkungen auf das Familienleben von subsidiär Geschützten" haben. Familien würden jahrelang getrennt oder sogar zerstört werden, die Integration damit erschwert. Betroffen seien besonders vulnerable Gruppen. Auch die Kirchen lehnen den angekündigten Stopp ab. Der Hamburger Erzbischof bezeichnet die Aussetzung als ethisch fragwürdig.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will am Mittwoch außerdem einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der beschleunigten Einbürgerung ins Kabinett einbringen.