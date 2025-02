Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen! Aber eine Ordnungswidrigkeit: FCK-Fan muss mit Stadionverbot und Bußgeld rechnen

Nach dem abfackeln von Pyrotechnik auf der Nordtribüne des Fritz-Walter-Stadions muss ein Fan des 1.FC Kaiserslautern nun mit Konsequenzen rechnen.

Stadionverbot wegen Pyrotechnik Dauer 0:25 min Stadionverbot wegen Pyrotechnik

Stadionverbot und Bußgeld wegen Pyrotechnik-Fail

Der FCK-Fan hatte vor Freude über das Spiel seine Pyrofackel gezündet und fröhlich gejubelt. So weit, so ordnungswidrig. Meist sind die Personen, die im Stadion verbotene Feuerwerkskörper verwenden, jedoch vermummt und kaum zu erkennen, da sie mitten in der Menge stehen. Dieser Fan stand jedoch direkt vor den Ordnern und das ohne jede Vermummung. Dies machte es den Sicherheitskräften und der Polizei leicht, den Fan nach seiner Pyroshow zu identifizieren. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von 600 Euro und einem Stadionverbot rechnen.

💥 Erst funktioniert das Auspusten nicht und dann sind die Dinger auch noch so heiß. Was für ein Scheißtag! 🤭 _____#betze #lautern #lautre #pyrotechnik 📸 zahnarztpraxis_im_pre_park pic.twitter.com/QfZWRt4R0o