Fan muss Knossi retten!

Knossi hat gerade für "7 vs. Wild" trainiert. Auf dem Rückweg ist ihm dann was Dummes passiert.

Knossi meldete sich in der Nacht auf Freitag ziemlich verzweifelt bei seinen Followern. In einer Insta-Story sagte der twitch-Star, dass er im Auto am Telefonieren war und deshalb das Tanken vergessen hat. Er schaffte es nicht mehr rechtzeitig an eine Tankstelle und ist einfach mit seinem Auto liegen geblieben!

Das ist mir noch nie passiert. Das gibt's nicht. Im Nirgendwo. Ich muss laufen.

Aber: Weit laufen musste Knossi nicht. Er wurde von einem Fan gerettet.

Ich hab den Daumen rausgehalten und er: 'Knossi - bist du es?' Er fährt mich jetzt zur Tankstelle. Ich bin so dankbar.

Nachdem die beiden einen Kanister Benzin geholt hatte, bedankte Knossi sich noch für seine Rettung.

Du bist der beste Mann. Ehren-Fan des Jahres, das bist du.

Dann bekam der Fan noch eine Krone!

Schafft Knossi "7 vs. Wild"?

Nächsten Monat geht es für Knossi mit "7 vs. Wild" auf eine tropische Insel. Dafür hat der Streamer unter anderem mit dem YouTuber SurvivalMattin trainiert. Denn: Hilfe von Fans kann er dort nicht bekommen.

Wie Knossi für "7 vs. Wild" trainiert, kannst du hier sehen:

