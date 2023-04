Passiert ist die Ekel-Attacke beim belgischen Derby zwischen Standard Lüttich und dem RSC Charleroi am Freitag.

Die Aktion geht auf das Konto der Gästefans aus Charleroi. Standard Lüttich hat den Vorfall jetzt bestätigt, über den sich die Fans von Lüttich schon direkt nach dem Spiel auf Social Media aufgeregt hatten. Krass: Die toten Ratten wurden rot angemalt. Rot ist die Vereinsfarbe von Standard Lüttich. Im Stadion wurden die toten Tiere dann auf die Heimfans geworfen.

Karma? Lüttich gewinnt das Derby

Geholfen hat die Aktion der Mannschaft von Charleroi natürlich nicht. Dafür spricht auch das Ergebnis. Standard Lüttich gewann mit 3:1. Vor dem Spiel zeigten die Heimfans by the way eine krasse Choreo: