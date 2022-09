Farbangriff auf schlafende Obdachlose

Bereits das fünfte Mal wurden obdachlose Menschen im September mit Farbe übergossen - und das, während sie schliefen.

Außerdem haben Polizeibeamte an mehreren Stellen in Stuttgart Farbreste entdeckt, so die Ermittlungsbehörden. Deshalb vermuten sie, dass noch mehr obdachlose Menschen mit Farbe beschmiert worden sind.

Was wird dagegen unternommen?

Die Polizei sucht nach Zeugen und nach weiteren möglichen Opfern. Außerdem werden auf der Straße Flyer an wohnungslose Menschen verteilt. Dort steht drauf, was sie tun können, um bei der Suche nach den mutmaßlichen Tätern zu helfen.

