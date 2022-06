"Der Miese": Rapper plant Disstrack gegen Olaf Scholz

In einem neuen Song möchte Fard acht Menschen dissen. Ganz oben auf der Liste steht der Bundeskanzler.

Fast ein Jahr lang war es sehr still um Fard. Seit März ist der Rapper allerdings wieder am Start und kündigt bereits neue Projekte an.

Disstrack: "60 Terrorbars"

Auf einem geplanten Release namens "60 Terrorbars" scheint Fard insgesamt acht Menschen dissen zu wollen. Neben den zwei Anfangsbuchstaben "F" und "B" gab er bisher keine Namen anderer Rapper bekannt... Allerdings steht Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ganz oben auf der Liste.

Wann genau der Track veröffentlicht werden soll, sagte Fard bisher nicht. Das hat er in seiner Insta-Story dazu gepostet:

Instagram @fard

Fard sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen wegen politischer Lines, besonders auf seinem Kollaboalbum "Talion 2" gemeinsam mit dem Rapper Snaga. Dafür gab es auch Kritik, unter anderem von Journalist Marcus Staiger.

