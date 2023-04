Novalanalove: Sie ist NICHT mit DJ Jeezy zusammen

Die Influencerin deutet an, alles versucht zu haben, um die Beziehung zu retten. Ein Liebes-Comeback gibt es aber nicht.

Am Sonntagabend startete die 32-Jährige - deren "richtiger" Name Farina Opoku ist - ein Q&A auf Instagram. Dabei ging es natürlich auch um ihren Beziehungsstatus. Ein Fan fragte die Influencerin, ob sie noch mit ihrem Ehemann, DJ Jeezy, zusammen ist. Farina antwortet klar und deutlich mit "Nein".

Instagram @farinaopoku

Dazu schreibt sie: "If I really care, I'll try like 400 times, but once i'm done, it's over." Offenbar hat die Influencerin mit der Beziehung abgeschlossen. Es scheint also doch KEIN Liebescomeback in Sicht.

DJ Jeezy hat Fremdgeknutscht

Im November hatten Fotos die Runde gemacht, auf denen ihr Mann Pouya Yari aka DJ Jeezy eine andere Frau geküsst hat. Kurze Zeit danach war Schluss. Im März erzählte Farina dann aber im Podcast "Baby got Business", dass sie die Beziehung noch nicht aufgeben möchte.

