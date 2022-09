Fast 600 Hanfpflanzen bei Autobahnkontrolle gefunden!

An der deutsch-niederländischen Grenze wurde ein Auto mit starkem Marihuanageruch angehalten.

Die Polizisten kontrollierten am Donnerstag auf der A57 den Wagen eines 25-Jährigen. Darin fanden sie 570 Hanfpflanzen. Die waren im Kofferraum und auf der Rückbank in mehreren Kartons. Der Fahrer aus den Niederlanden ist jetzt in Untersuchungshaft.

Bald ist der kontrollierte Cannabisverkauf an Erwachsene möglich: