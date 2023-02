Fastnacht: Sexuelle Belästigung? Hier bekommst du Hilfe

Die fünfte Jahreszeit ist voll im Gange, doch leider werden dabei auch in manchen Fällen klare Grenzen überschritten.

Du kennst es, die allermeisten haben einfach eine gute Zeit mit ihren Freunden oder lernen neue Leute kennen. Zwei aktuelle Beispiele zeigen aber auch, dass sexuelle Belästigung auch dieses Jahr an Fastnacht ein Thema ist.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

In Menden im Sauerland gab es offenbar einen sexuellen Übergriff vor einem Festzelt. Ein Mann hat eine Frau ohne ihr Einverständnis geküsst. Weitere Männer fassten der Frau unter den Rock. Das hat die Polizei mitgeteilt. In Mainz filmte ein 23-Jähriger an Altweiberfastnacht zwei Frauen beim Pinkeln. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und kassierte sein Smartphone ein.

Hier wird dir geholfen

Wenn du einmal swipest, siehst du eine Übersicht. Darin wird beispielsweise auf das Hilfsangebot "Luisa" aufmerksam gemacht. Bei der Aktion machen viele Kneipen, Bars und Clubs mit. Wenn du dich bedrängt fühlst, kannst du das Personal "Ist Luisa hier?" fragen. Die Mitarbeiter wissen dann Bescheid und helfen dir aus der Situation. Außerdem kannst du dich natürlich an die Sicherheitsdienste der Fastnachtsveranstaltungen und direkt an die Polizei wenden.

Auch hier gibt es Hilfe:

Hier bekommst du Hilfe bei sexualisierter Gewalt Kennst du jemanden, der sexualisierte Gewalt erfahren hat oder bist du selbst von sexueller Belästigung betroffen? Hier kannst du dir Hilfe holen: Beim "Hilfe-Portal sexueller Missbrauch" kannst du anonym anrufen unter 0800 22 55 530 oder über die Webseite eine Nachricht schreiben.

oder über die Webseite eine Nachricht schreiben. In allen Fällen geht auch die Nummer gegen Kummer: 116 111

Den Verein N.I.N.A., der bei sexualisierter Gewalt hilft, findest du auch auf Instagram

Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, können sich beim Elterntelefon melden 0800 111 0 550

Sollte es dich zum Karneval nach Köln verschlagen, gibt es dort über die Innenstadt verteilt die Aktion "Edelgard". Das Team ist telefonisch unter 0221/221-27777 erreichbar. Auch hier wird dir bei sexueller Belästigung geholfen.