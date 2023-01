Nach Corona könnte man endlich mal wieder feiern. Aber: Jetzt gibt es in Rheinland-Pfalz ein anderes Problem.

In dem Bundesland gibt es ein neues Gesetz. Damit wurden neue, strengere Sicherheitsauflagen für Feste festgelegt. Die zu erfüllen, kann die Organisatoren aber viel Geld kosten. Nach Angaben der Rheinischen-Karnevals Korporationen müssen wegen der neuen Regeln für Absperrzäune & Co teilweise über 10.000 Euro mehr bezahlt werden als bisher.

So läuft es in Mainz, Koblenz, Trier, Mannheim & Co:

Das können nicht alle Vereine, Gemeinden oder Städte bezahlen. Deshalb wurden schon einige Umzüge in Rheinland-Pfalz abgesagt. Hier kannst du checken, ob die Umzüge in deiner Gegend stattfinden oder nicht.

Diese Umzüge wurden schon abgesagt:

- Frankenthal

- Mannheim/Ludwigshafen

- Grünstadt

- Bad Dürkheim

Diese Umzüge sollen wie geplant stattfinden:

- Mainz

- Trier

- Koblenz

- Alzey

Außerdem gibt es noch viele kleinere Fastnachtsumzüge. Damit diese trotz der neuen Sicherheitsauflagen stattfinden können, haben sich einige Organisatoren etwas überlegt. So wurden zum Beispiel die Zugstrecken geändert oder entschieden statt eines Umzugs einen Fastnachtsmarkt zu veranstalten.

