Fat Comedy gibt zu: Die Haft war ein Fake!

Vor einigen Tagen hat Fat Comedy Videos aus einer Zelle gepostet. Jetzt hat er zugegeben, dass das alles nicht echt war.

Auf Instagram hat Fat Comedy ein neues Statement gepostet. Er entschuldigt sich bei allen, die sich Sorgen um ihn gemacht haben. Dann erklärt er: Die angebliche Untersuchungshaft war nicht echt.

Ich wollte meinem 'Comedy-Kollegen' einen Gag spielen.

Doch: Oliver Pocher, der wohl mit Kollege gemeint ist, hatte sich kurz nach Veröffentlichung der Videos schon dazu geäußert und gesagt, dass er glaubt, dass alles ein Fake ist.

Nach meinen Informationen, meines Anwaltes und auch der Polizei sitzt keiner im Gefängnis.

Der Plan von Fat Comedy hat also wohl nicht so funktioniert. Und auch sein zweites Ziel hat er nicht erreicht. Er sagte, dass er testen wollte, wie die Medien auf seine Knast-Geschichte reagieren.

Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass die Medien ohne handfeste Infos, ohne irgendwas genau zu wissen oder Absprache zu halten mit meinem Anwalt, dass die einfach berichten. Hauptsache ne neue Schlagzeile ist da.

Aber viele Medien - auch wir - hatten schnell durchschaut, warum er nicht wirklich im Gefängnis sitzen kann. Zum Beispiel hatte Fat Comedy behauptet, dass er ein Handy in die Zelle schmuggeln konnte. Das würde bei einer richtigen Gefängnisstrafe wohl nicht passieren. In den Videos waren auch an der Wand Fotos von Oliver Pocher zu sehen. Das war unrealistisch. Und: Man kommt nicht einfach so in Untersuchungshaft. Dafür muss es Gründe geben. Zum Beispiel, wenn ein Täter fliehen will oder weitere Verbrechen plant.

Das Video-Statement von Fat Comedy:

