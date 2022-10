DAS darf Fat Comedy jetzt nicht mehr machen

Influencer Fat Comedy hatte Entertainer Oliver Pocher im März eine Ohrfeige verpasst und ein Video davon hochgeladen.

In der Insta-Story war erst die Ohrfeige bei einem Box-Event zu sehen und dann zwei Affen, die miteinander kämpfen. Pocher will aber nicht als Affe dargestellt werden. Darum ging es im Gerichtsverfahren.

Das Urteil

Das urteilte das Landgericht Frankfurt:

Fat Comedy darf das Video nicht mehr hochladen.

Sollte er das Video trotzdem nochmal teilen, muss er 250.000 Euro Strafe zahlen.

Er muss alle Gerichtskosten bezahlen.

Das akzeptiert Fat Comedy nicht und will weiter klagen. Das berichtet "bild.de". Ob Pocher auch Schmerzensgeld bekommt, soll in einem anderen Verfahren vor dem Amtsgericht in Dortmund geklärt werden. Er hatte auf 100.000 Euro geklagt.

Satire oder Werbung?

Fat Comedy hat versucht sein Ohrfeigenvideo als Satire zu rechtfertigen. Sein Anwalt sagte: "Das Video steht für freie Meinungsäußerung, auch wenn es überspitzt ist."

Pocher vermutet, dass Fat Comedy ihn nur geschlagen hat, um Werbung für sich zu machen. Seine Anwältin sagte: "Mein Mandant wird geschmäht, erniedrigt und verächtlich gemacht - nur um mehr Follower auf Instagram zu bekommen."

So hatte sich Fat Comedy über die Klage lustig gemacht: