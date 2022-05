Alles Fake? Was an Fat Comedys U-Haft-Video nicht stimmt

Fat Comedy meldet sich per Insta - anscheinend aus dem Knast. Doch viele zweifeln daran, auch Oliver Pocher.

Schon kurz nach dem Post von Fat Comedy am Montagnachmittag gab es wilde Spekulationen. Sitzt der Comedian echt in U-Haft, wie er selbst sagt? Womöglich wegen der Ohrfeige für Oliver Pocher Ende März? Für den ist klar: alles fake.

U-Haft?! Macht Fat Comedy Insta-Story aus dem Gefängnis?

oliverpocher/instagram

Nach meinen Informationen, meines Anwaltes und auch der Polizei sitzt keiner im Gefängnis und er hat halt um Aufmerksamkeit zu erhaschen ein kleines Reel gedreht aus dem Knast.

Unstimmigkeiten

Schon dass jemand in U-Haft sein Handy mit in die Zelle schmuggeln konnte, ist ungewöhnlich. Genau das will Fat Comedy aber geschafft haben. Im Video des Comedians sieht man außerdem farbig ausgedruckte Fotos an der Wand - unter anderem von den Pochers. Wie kommt ein Häftling da dran? Und: In U-Haft kommt man nicht mal eben so. Einfach gesagt geht das nur, wenn der mutmaßliche Täter fliehen, sein Verbrechen verschleiern oder weitere Verbrechen begehen könnte.

Einem Team von RTL fiel dazu noch auf: Die angebliche Gefängniszelle im Video ähnelt einer Knast-Party-Location, die man mieten kann. Außerdem würden beide Gefängnisse in Wuppertal - daher kommt Fat Comedy - nicht so aussehen wie der Raum in seinem Post.

Hier siehst du Fat Comedys Video mit den Farbfotos an den Wänden: