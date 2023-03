Schwanger trotz Endometriose: Fata Hasanovic ist mega happy

Die Ex-Finalistin von Germany's next Topmodel teilte die Baby-News auf Insta mit ihren Fans. Es war ein langer Weg:

Denn viele Ärzte sagten dem Curvy-Model, dass eine natürliche Schwangerschaft aufgrund ihrer Endometriose ziemlich unwahrscheinlich ist. Jetzt ist die 28-Jährige schwanger und einfach nur happy:

MEIN GOTT ICH BIN SCHWANGER!!!! Ich kann es nicht glauben und will es in die Welt SCHREIEN ❤️❤️❤️.

Laut ihrem Insta-Post soll das Baby im August auf die Welt kommen. Der Papa des Kindes ist Partner Izet.

Was ist Endometriose eigentlich genau?

Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr 40.000 Frauen an einer Endometriose. Die Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. erklärt die Unterleibserkrankung in Kurzform so: "Bei Endometriose wächst Gewebe, wo es nicht hingehört. Zum Beispiel außerhalb der Gebärmutter. Das Gewebe kann sich entzünden. Das tut sehr weh. Manchmal bluten diese Entzündungen auch."

Großer Leidensdruck

Betroffene leiden oft unter starken Regelschmerzen, dazu kommen aber auch in einigen Fällen Erschöpfung, Übelkeit oder Erbrechen. Auch Sex kann schmerzhaft sein. Zusätzlich kann die Krankheit die Fruchtbarkeit einschränken.