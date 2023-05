Faultiere m├╝ssten oft krank sein - sind sie aber nicht. Der m├Âgliche Grund: Bakterien, die Antibiotika produzieren.

Obwohl das Fell von Faultieren nur so von Insekten, Algen, Pilzen und Bakterien wimmelt, sind sie kaum krank. Das k├Ânnte an Bakterien liegen, die antibiotische Substanzen herstellen und so Krankheitserreger bek├Ąmpfen. Das fand Max Chavarr├şa, ein Wissenschaftler der Uni Costa Rica, heraus, indem er Fellproben der Tiere untersuchte. Bis jetzt hat er 20 Bakterienarten gefunden, die im Fell der Faultiere leben und sie gesund halten k├Ânnten.

Kann man die Bakterien im Faultierfell schon in der Medizin nutzen?

Auch f├╝r Menschen k├Ânnten die Bakterien aus dem Faultierfell hilfreich sein. Denn: Sie k├Ânnten genutzt werden, um Bakterien zu bek├Ąmpfen, die gegen Antibiotika resistent sind. Ob daraus wirklich Medikamente gewonnen werden k├Ânnen, ist allerdings noch nicht safe. Es brauche daf├╝r noch viel Zeit und m├╝sse genauer erforscht werden, so Chavarr├şa.

