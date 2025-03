Wilder Pokalfight zwischen Barça und Atlético endet unentschieden

Im Halbfinal-Hinspiel im spanischen Pokal zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona ging es wild hin und her. Am Ende war das Unentschieden für Barça enttäuschend.

Schon nach sechs Minuten lag Barça mit 0:2 hinten. Julian Alvarez und Antoine Griezmann haben die frühe Führung gemacht. Barça konnte das aber schnell aufholen: In der 19. Minute fiel das 1:2 und nur zwei Minuten später das 2:2. Durch ein drittes Tor konnte Barça sogar mit einer 3:2-Führung in die Pause.

Als dann Robert Lewandowski auch noch das 4:2 in der 74. Minute erzielt hat, schien es für Atlético Madrid eigentlich Game Over zu sein. Aber: Marcos Llorente und Alexander Sörloth haben mit zwei späten Toren noch das 4:4 geholt. Das war dann auch der Endstand in dem wilden Spiel.

Barça nur Unentschieden gegen Atlético: Trainer Flick sauer

Barcelonas Trainer Hansi Flick war nach dem späten Ausgleich ziemlich mad. Er knallte eine Flasche auf den Boden und diskutierte auf der Bank. Direkt nach dem Schlusspfiff hat er sich aber freundlich von Atlético-Trainer Diego Simeone verabschiedet:

¡Secándole la cara con la manga a su asistente! El técnico culé tiró con rabia su botella de agua con tan mala suerte que acabó salpicando a Marcus Sorg, al que terminó secando la cara. #Lacopartve #copadelrey #atleticomadrid #fcbarcelona #hansiflick #cholosimeone #tiktokdeportes #tiktokfootballacademy #deportesentiktok

Das Rückspiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona findet am 2. April statt. Im anderen Halbfinale spielen Real Madrid und Real Sociedad San Sebastian um den Einzug ins Finale.