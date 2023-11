Interview-Beef, Busfail und Ryerson-Stress: Die Storys nach Bayern vs. Dortmund

#BVB - 🚨 Julian Ryerson geht in den Katakomben auf Kingsley Coman los!Der Norweger wartet zunächst minutenlang in der Tür vor der BVB-Kabine, sieht Serge Gnabry und fragt wütend: „Where is your other winger?“ Gnabry bringt beide Spieler zusammen, vor der Bayern-Kabine…