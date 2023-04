Bei Bayern krachts! Sadio Mané schlägt Leroy Sané ins Gesicht

Der Senegalese hat seinem Teamkollegen vom FC Bayern nach dem Spiel gegen City in der Kabine die Lippe blutig geboxt.

Der Stress zwischen den beiden Kickern fing gegen Manchester City (0:3) wohl schon auf dem Platz an. In der 83. Minute war Sané sauer auf Mané, weil dieser nicht anspielbar war. Nach der Diskussion auf dem Platz eskalierte die Situation dann nach Abpfiff in der Kabine. Mané ging auf den DFB-Star los und verpasste ihm einen Schlag. Andere Bayern-Spieler mussten dazwischen gehen, um die Situation nach dem Champions League-Viertelfinal-Hinspiel zu beruhigen.

Fliegt Mané jetzt bei Bayern raus?

Laut Sky haben sich die Bosse der Bayern am Mittwochabend getroffen, um den Vorfall zu besprechen. Von einer Geldstrafe bis zu einem Rausschmiss scheint alles möglich zu sein. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht.

Krasse Unruhe beim Rekordmeister

Neben der Kabinenschlägerei gab es bei den Bayern in dieser Saison schon viele unangenehme Geschichten aus Sicht der Münchner. Ein Twitter-User hat alles aufgelistet: