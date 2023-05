Damit bleibt der Kampf um die Meisterschaft heiß. Morgen spielt dann der BVB gegen Augsburg und kann in Führung gehen.

Vor 75.000 Zuschauern in der Münchener Allianz Arena besiegten die Leipziger den Gastgeber mit einem 3:1. Damit liegen die Bayern weiterhin nur mit einem Punkt in der Tabelle vor dem BVB, der morgen mit einem Sieg gegen Augsburg in Führung gehen kann.

Zwei Elfmeter für Leipzig

In der ersten Hälfte dominierten noch die Bayern und gingen durch einen Treffer von Gnabry in Führung. In der zweiten Halbzeit konnte der RB Leipzig ein Kontertor erzielen und entschied das Spiel mit zwei Elfmetern von Nkunku und Szoboszlai für sich.

