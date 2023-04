Gerücht: Wird ER der neue Boss beim FC Bayern?

Laut Medienberichten soll es Gespräche zwischen Bayern München und Axel Hellmann geben. Axel, wer? Checks du hier:

DFB-Pokal? ❌ Champions-League? ❌ Tabellenführung in der Bundesliga? ❌ Beim FC Bayern München läuft es sportlicht nicht so gut - und immer wieder gibt es neue Trennungsgerüchte um Spieler und Funktionäre. Aktuell heißt es in den Medien, dass Oliver Kahn vor dem Rausschmiss steht - und intern ein konkreter Nachfolger diskutiert wird, nämlich: Axel Hellmann! Medienberichten zufolge soll es erste Gespräche zwischen dem FC Bayern und Hellmann gegeben haben.

DAS ist Axel Hellmann

Der gebürtige Würzburger ist aktuell im Vorstand bei Eintracht Frankfurt. Außerdem leitet er zusammen mit Oliver Leki die Geschäfte der Deutschen Fußball-Liga DFL - befristet bis Ende Juni 2023.

Gespräche: Ja! Interesse: Nein?

Laut der Deutschen Presse-Agentur dpa soll es bei den Gesprächen zwischen Bayern und Hellmann nicht konkret darum gegangen sein, Kahn als Bayern-Boss zu ersetzen. Laut der "BILD" sei ein Wechsel zum Rekordmeister gar kein Thema für ihn: Hellmann will sich demnach zwischen Eintracht Frankfurt und dem Chefposten bei der DFL entscheiden.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Oliver Kahn gehen muss?

Genau wie Sportvorstand Hasan Salihamidžić ist er bei der AG ein Angestellter - nur eben im Vorstand. Oli Kahn ist Vorstandsvorsitzender bei der FC Bayern München AG und besitzt einen Vertrag bis Ende 2024. Damit Kahn den Verein verlässt, muss entweder (A) sein Vertrag auslaufen oder (B) der Aufsichtsrat des Vereins aktiv werden. Er muss darüber entscheiden, ob ein Vorstandsmitglied vorzeitig abgesetzt wird oder nicht. Der Aufsichtsrat soll laut Medienberichten am 22. Mai zum nächsten Mal zusammenkommen - auch, um über die Zukunft von Kahn und Co. zu beraten. Im Aufsichtsrat bei den Bayern sitzen Personen wie Bayern-Präsident Herbert Hainer oder Ehrenpräsident Uli Hoeneß.