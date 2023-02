FDP-Politikerin disst CDU-Boss

Marie-Agnes Strack-Zimmermann nannte Friedrich Merz in ihrer Karnevalsrede in Aachen unter anderem einen "Flugzwerg".

"Flugzwerg" nannte sie ihn wahrscheinlich, weil er einen Pilotenschein hat. Außerdem sagte die Politikerin noch über Merz: "Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen." Merz wurde erst im dritten Versuch CDU-Boss. Am Ende der Rede deutete sie sogar an, dass sich CDU-Anhänger für Merz schämen müssten.

Vorher ging Strack-Zimmermann noch auf eine Äußerung von Merz ein, für die er zuletzt viel kritisiert wurde. Der CDU-Boss hatte migrantische Kinder, die im Unterricht negativ auffallen, als "kleine Paschas" bezeichnet.





Nice to know: Wegen des Inhalts der Rede ist zwar klar, wen Strack-Zimmermann meinte, doch sie nannte Friedrich Merz in ihrer Rede nicht ein einziges Mal beim Namen.

Wie hat Merz reagiert?

Der CDU-Boss saß im Publikum und verfolgte die Rede mit ernstem Blick. Lachen konnte er über die ziemlich scharfe Karnevalsrede nicht. In der CDU regen sich nun einige Politiker über die Rede der als Vampir verkleideten FDP-Politikerin auf. Der CDU-Generalsekretär, Mario Czaja, forderte sogar, dass sich Strack-Zimmermann bei CDU-Boss Merz entschuldigt.