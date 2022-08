Fenerbahçe Istanbul: Das ist die Strafe nach den "Putin-Rufen"

Die UEFA hat entschieden, dass der türkische Verein 50.000 Euro Strafe zahlen muss. Was genau ist passiert im Stadion?

Kyjiw spielte am 27. Juli gegen Istanbul. In der zweiten Halbzeit riefen viele Fenerbahçe-Fans den Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zuvor hatte Kyjiw das 1:0 erzielt. Vor allem in den sozialen Medien wurde die Aktion im Anschluss heftig kritisiert.

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"? Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache. Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.

Warum ist das ein Problem?

Kyjiw ist die Hauptstadt der Ukraine. Dort hat Putin im Februar den Krieg begonnen. Wie viele Menschen dabei bisher gestorben sind, weiß man nicht genau. Viele haben aber ihr Zuhause verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen.

