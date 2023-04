Dieses Jahr gibt es viele Ferienjobs für Schüler und Studierende. Wo du arbeiten kannst und was du checken musst, steht hier.

Wenn du Geld verdienen willst, kannst du einfach mal bei den Geschäften und Firmen in deiner Nähe nachfragen. Gerade im Sommer werden oft Aushilfen gesucht, damit die anderen Angestellten in dieser Zeit Urlaub machen können. Außerdem gibt es auch Saison-Jobs wie zum Beispiel in der Eisdiele oder am Schwimmbad-Kiosk.

Hier gibts Jobs in BW und RLP

Es gibt auch größere Firmen, die Ferienjobs anbieten. Laut dem Arbeitgeberverband Südwestmetall gibt es in diesem Jahr besonders viele.

In Rheinland-Pfalz gibt es Stellen bei:

Der Brauerei Bitburg er: Dort kannst du Flaschen sortieren oder in der Gärtnerei arbeiten.

er: Dort kannst du Flaschen sortieren oder in der Gärtnerei arbeiten. Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck: Hier werden 2.800 Leute für die Logistik, die Produktion und andere Arbeitsbereiche gesucht. Die meisten Stellen gibt es in Wörth am Rhein.

In Baden-Württemberg sind noch mehr Stellen zu vergeben. Unter anderem bei:

Dem Hochdruckreiniger-Hersteller Kärcher in Winnenden : Wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann dort im Sommer für drei Wochen in der Produktion oder in der Kantine mitarbeiten.

: Wer mindestens 16 Jahre alt ist, kann dort im Sommer für drei Wochen in der Produktion oder in der Kantine mitarbeiten. Der Sägenhersteller Stihl aus Waiblingen : Dort gibt es 130 Aushilfsjobs. Um dort zu arbeiten musst du mindestens 18 Jahre alt sein.

: Dort gibt es 130 Aushilfsjobs. Um dort zu arbeiten musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Mercedes-Benz Werke in Mannheim und Gaggenau : Auch hier müssen Ferienjobber 18 Jahre alt sein und sollten mindestens vier Wochen Zeit haben.

: Auch hier müssen Ferienjobber 18 Jahre alt sein und sollten mindestens vier Wochen Zeit haben. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen : Dort gibt es im Sommer 400 Jobs in den Bereichen Fertigung, Produktion, Montage oder Logistik. Bewerben können sich alle, die 18 Jahre alt sind. Außerdem werden auch schon ab sofort Aushilfen gesucht.

: Dort gibt es im Sommer 400 Jobs in den Bereichen Fertigung, Produktion, Montage oder Logistik. Bewerben können sich alle, die 18 Jahre alt sind. Außerdem werden auch schon ab sofort Aushilfen gesucht. Der Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim in Biberach in Oberschwaben: Dort werden nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über Leute für die Bereiche Produktion, Logistik und Labor gesucht.

Ab wann darf ich einen Ferienjob machen?

Für alle, die in den Sommerferien arbeiten wollen, gibt es ein paar Regeln. Die meisten Ferienjobs darfst du ab 15 Jahren machen. Dann kannst du für maximal vier Wochen im Jahr arbeiten. Deine Arbeitszeit ist dabei auf maximal acht Stunden pro Tag begrenzt und du darfst nicht mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten.

Wer jünger als 15 Jahre ist, kann sich trotzdem ein bisschen was dazu verdienen. Das geht zum Beispiel durch Zeitungenaustragen, als Nachhilfelehrer oder Babysitter.

