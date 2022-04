Bitte nicht essen! Hier könnten Salmonellen drin sein

Ferrero ruft Kinder-Überraschungseier in Deutschland zurück. Es drohen ernsthafte Gesundheitsprobleme.

Die Überraschungseier mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen April und Juni 2022 sollen lieber nicht gegessen werden. Auch Kinder-Schoko-Bons und Kinder-Schoko-Bons White mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen Mai und September 2022 solltest du lieber nicht essen.

Was sind Salmonellen?

Salmonellen sind Bakterien, die weltweit vorkommen. Sie rufen eine typische Lebensmittelinfektion hervor. Salmonellen können Durchfall, Fieber und Erbrechen verursachen.

Infektionen auch in Deutschland

Etwa 63 Menschen in Großbritannien waren an einer Salmonellen-Infektion erkrankt - vor allem kleine Kinder. Auch in Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen europäischen Ländern soll es einige Infektionen gegeben haben. Hergestellt werden die betroffenen Produkte alle in einer Fabrik im belgischen Arlon.

Gerade gibt es auch noch andere Probleme mit Lebensmitteln:

Schokohasen, Bonbons, Zucker - das wird alles teurer