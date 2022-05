Mordaufruf gegen Polizisten: Mann festgenommen

Im Netz tauchten Videos auf, wie man Polizisten in eine Falle lockt - nur Tage nach dem tödlichen Angriff bei Kusel.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 55-jähriger Mann aus Herrstein-Rhaunen (Landkreis Birkenfeld) auf seinem öffentlichen Facebook-Profil zwei Videos hochgeladen, in denen er zum sogenannten "Cophunting", also dem Jagen nach Polizisten, aufruft.

Anleitung zum "Cophunting"

In den Videos soll es unter anderem eine Anleitung geben, wie Polizisten zwischen 23 und 4 Uhr auf einen Feldweg gelockt und aus einem Hinterhalt beschossen werden sollen. Der Mann habe dabei angegeben, ein solches Szenario gegen eine Teilnehmergebühr beziehungsweise ein Entgelt organisieren zu können.

Spezialkommando im Einsatz

Am Donnerstagabend rückten Spezialkräfte der Polizei an. Sie durchsuchten die Wohnung des Mannes. Laut Polizei war beim Zugriff der Spezialkräfte die Wohnungstür verbarrikadiert. Außerdem standen ein Baseballschläger und eine nicht geladene Armbrust neben der Tür in dem Raum, in dem der Beschuldigte gewesen sei.

Mann wieder auf freiem Fuß

Die Beamten hatten deshalb einen Elektro-Taser eingesetzt, um den 55-Jährigen festzunehmen. Dieser habe den "mörderischen Hass" auf die Polizei bestätigt. Er sei aber wegen seines mentalem Zustandes zuerst in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht worden. Weil es aber keinen Grund gab, den Mann in Haft zu lassen, wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern aber weiter an: Den 55-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Bedrohung.

