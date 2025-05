Verdacht auf Sabotage: Drei Ukrainer festgenommen

Sie stehen unter Verdacht, als Agenten im Auftrag von Russland Sabotageakte vorbereitet zu haben.

Die ukrainischen Staatsangehörigen wurden in Köln, Konstanz und in der Schweiz festgenommen. Vladyslav T., Daniil B. und Yevhen B. sollen geplant haben, Paketbomben in Deutschland zu verschicken. Laut Bundesanwaltschaft sollen sie sich auch Ende März bereit erklärt haben, Brandstiftung und Sprengstoffanschläge begehen zu wollen.

Verdacht auf Sabotage: Ukrainer sollen Testpakete verschickt haben

Als Test soll Vladyslav T. in Köln bereits zwei Pakete verschickt haben. Darin sollen sich GPS-Tracker befunden haben.

Mehr Infos sind bisher nicht bekannt.