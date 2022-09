"Anti-Royal"-Demonstranten festgenommen!

Nach dem Tod der Queen wurden mehrere Protestierende festgenommen. Ist in UK deshalb die Meinungsfreiheit in Gefahr?

In Schottland wurden zwei 22-Jährige bei Protesten wegen Landfriedensbruchs festgenommen. Auch in Oxford kam es zu einer Festnahme. Aufnahmen aus London zeigten außerdem, wie eine Frau mit einem Protestschild mit der Aufschrift "Not my King" vom Parlament weggeschickt wurde.

Das weckt Bedenken bei Organisationen, die sich für die Freiheitsrechte der Briten einsetzen. Laut BBC findet Ruth Smeeth, die Chefin der Organisation Index on Censorship, die Festnahmen "sehr besorgniserregend". Die royalen Zeremonien dürften die Meinungsfreiheit der Bürger nicht einschränken. Auch die Organisation Liberty spricht sich gegen die polizeiliche Bestrafung von Monarchiegegnern aus.

