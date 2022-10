Feuer in Geflüchtetenunterkunft: War es ein Hassverbrechen?

Mit 120 Einsatzkräften löschte die Feuerwehr den Brand in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Bewohner wurden gerettet.

In der Nacht zu Donnerstag brannte ein Haus in Groß Strömkendorf, in dem ukrainische Geflüchtete untergebracht waren, fast komplett ab. Die 14 Bewohner sind sicher und wurden in eine andere Unterkunft gebracht. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur.

Politisch motiviert?

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass jemand den Brand mit Absicht gelegt hat. Am selben Tag musste die Polizei nämlich wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei auf dem Eingangsschild anrücken. Wer für den Brand verantwortlich ist, ist noch unklar - jedoch sieht die Polizei "einen politischen Hintergrund". Einen Angriff auf Geflüchtete bezeichnet der Vizepräsident der Polizei Rostock als eine "Attacke auf unsere Grundwerte". Das Polizeipräsidium sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass jetzt der Staatsschutz ermittelt.

Bürgermeister verärgert

Der Bürgermeister von Groß Strömkendorf, Tino Schmidt, war nach eigener Aussage "erschrocken und verärgert" von einer möglichen Brandstiftung. Er sagt, dass es in der Gegend bisher "keine Anzeichen" für rechtsmotivierte Taten gegeben hatte.

Mehr News findest du hier: