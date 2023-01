Tote bei Feuer in Pflegeheim - war es Brandstiftung?

Drei Menschen sind bei einem Feuer in einer Pflege-Einrichtung in Reutlingen gestorben. Jetzt gibt es eine Verdächtige.

Die Polizei ermittelt wegen dreifachen Mordes. Eine Bewohnerin steht im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben - das hat die Staatsanwaltschaft Tübingen mitgeteilt. Die Frau selbst wurde bei dem Feuer schwer verletzt. Außerdem wurden elf weitere Menschen verletzt.

In dem sozialpsychiatrischen Fachpflegeheim leben Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auch pflegerisch versorgt werden. Nachdem sie in Krankenhäusern behandelt worden waren, kamen sie in eine psychiatrische Fachklinik.

Was ist noch bekannt?

Das Feuer ist im Gebäude kurz vor 20 Uhr am Dienstag ausgebrochen. Es habe nur das Zimmer der Verdächtigen gebrannt, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Ermittlungen gehen noch weiter.

