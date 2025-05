Jugendliche haben in NRW die Feuerwehr gerufen, weil sie dachten, dass der Rauchmelder in einem Haus Alarm schlug. Falsch gedacht - aber richtig gehandelt!

Die Jugendlichen waren nachts auf einer Straße in Herdecke unterwegs, als sie immer wieder das verdĂ€chtige Piepsen hörten. Sie dachten, es sei ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus, der Alarm schlug - also riefen sie die Feuerwehr.

Die stellte dann fest, dass es sich nicht um einen piependen Rauchmelder, sondern um einen Radiowecker handelte. Sie verbuchte den Einsatz als "Alarm mit guter Absicht" und rĂŒckte ohne weitere Maßnahmen wieder ab.

Radiowecker statt Rauchmelder: Feuerwehr lobt Jugendliche in NRW

In ihrer Mitteilung betont die Feuerwehr aber, dass die Jugendlichen "richtigerweise den Notruf 112" gewÀhlt hÀtten. Die Feuerwehr lobte ihre Zivilcourage und ihr Verantwortungsbewusstsein.

Lieber einmal zu viel den Notruf wÀhlen als einmal zu wenig.