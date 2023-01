So bedanken sich Restaurants bei den Silvester-Einsatzkräften!

In Berlin-Neukölln laden mehrere Restaurants die Einsatzkräfte aus der Silvesternacht zum Essen ein.

Damit wollen sie ein Zeichen gegen Gewalt setzen. In der Silvesternacht wurden Beamtinnen und Beamten der Berliner Polizei und Feuerwehr von Randalierern mit Böllern, Schreckschusspistolen und Raketen angegriffen. In Neukölln waren die Krawalle besonders gewaltvoll. Einer der Restaurantbesitzer sagt dazu:

Selbst im Krieg werden Sanitäter nicht angegriffen, außer in Neukölln.

So funktioniert die Aktion

Weil Beamte laut Gesetz keine Geschenke oder Spenden annehmen dürfen, können die Polizisten und Feuerwehrleute am Montag und Dienstag für einen Euro in den teilnehmenden Restaurants essen gehen. Die Einnahmen werden am Ende der Aktion gespendet.

