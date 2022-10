Mega-Seilbahn! So hilft die Feuerwehr Weinbauern an der Ahr

2021 hat die Flut die Zahnradbahn in Mayschoß zerstört. Diese benutzten die Winzer, um ihre Trauben ins Tal zu bringen.

Am Dienstag hilft die Feuerwehr Frankenthal aus. Genauer gesagt sind es sogar Spezialkräfte. Die Höhenretter bauen in Mayschoß eine 200 Meter lange Seilbahn auf, mit der die Trauben von den Steilhängen nach unten transportiert werden können. Bereits vor einigen Wochen startete die Feuerwehr so eine Hilfsaktion. Dabei wurden rund 700 Kilo Trauben sicher ins Tal gebracht.

Wie kommt es zu der Hilfsaktion?

Die Feuerwehr war bei den Aufräumarbeiten nach der Flut viel im Einsatz. Dabei sind einige Kontakte zu Winzern aus Mayschoß entstanden. Auch im letzten Herbst unterstützte die Feuerwehr die Maybacher: