Ab jetzt kann man Böller und Co in Supermärkten kaufen. Aber wo darfst du sie zünden? Hier ein Überblick.

Böllern darf man ohne Sondererlaubnis nur am 31. Dezember und 1. Januar. In ganz Deutschland gilt: Feuerwerk und Böller dürfen nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und Tankstellen gezündet werden.

Hier gibt es Böllerverbot in Rheinland-Pfalz:

Mainz: Wie im letzten Jahr wird es eine Verbotszone in der Altstadt geben.

Trier: Im Bereich Hauptmarkt gilt ein Böllerverbot.

Speyer: Böllern ist hier im Bereich der Innenstadt nicht erlaubt.

Keine speziellen Verbotszonen gibt es in Ludwigshafen, Zweibrücken, Mayen, Neuwied, Worms, Kaiserslautern, Pirmasens und Bad Dürkheim. In Koblenz gibt es auch keine - es kann aber kurzfristig welche geben, wenn es für die Sicherheit nötig ist.

Und wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Das erfährst du hier:

Ärzte und Umweltverbände feiern Feuerwerk nicht

Wie jedes Jahr fordern Umweltverbände und Ärztinnen und Ärzte, dass nicht geböllert wird. Der Grund: Die Krankenhäuser werden durch die Verletzten stark belastet und Umwelt und Tiere leiden. Laut einer Umfrage von YouGov unterstützt mehr als die Hälfte der Deutschen diese Forderung.