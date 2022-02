BW: Bus und Bahn bald nur noch mit FFP2-Maske

In Baden-Württemberg gilt bald auch in Bussen und Bahnen eine FFP2-Maskenpflicht. Sie soll noch diese Woche kommen.

Weil die Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg so schnell ansteigen, hat sich die Landesregierung für die FFP2-Maskenpflicht ausgesprochen. Die neue Corona-Verordnung soll noch diese Woche in Kraft treten. Das hat das Sozialministerium mitgeteilt.

In Bayern und Sachsen gibt es schon eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Eine bundesweite Regelung gibt es nicht.

FFP2-Masken besonders wirksam gegen Corona

Bund und Länder haben die Menschen immer wieder dazu aufgerufen, in geschlossenen Räumen und beim Zusammentreffen mit anderen Personen FFP2-Masken zu tragen. Sie seien im Vergleich zu OP-Masken besonders wirksam, um Ansteckungen zu verhindern.

So geht es mit den Corona-Regeln weiter