Fico-Attentat: Schütze in U-Haft

Der mutmaßliche Täter soll 71 Jahre alt sein. Lies hier, warum das Gericht beschlossen hat, dass er in U-Haft soll.

Der mutmaßliche Täter wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zur Vernehmung in ein Spezialstrafgericht in der Stadt Pezinok gebracht. Dort werden politische Straftaten ermittelt. Das Gericht hat angeordnet, dass der 71-jährige Schütze erstma in Untersuchungshaft kommen soll. Sie gehen davon aus, dass er sonst flüchten oder weitere Straftaten begehen könnte.

Fico-Attentat: War Juraj C. der mutmaßliche Täter?

Er wurde direkt nach der Tat festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Laut Medienberichten soll er sich dort beim Verhör schuldig bekannt haben. Nach Angaben der Polizei und Regierung habe der Mann die Tat aus Hass gegen Fico und seine Regierungspolitik begangen. Laut Innenminister Matus Sutaj Estok ist der Tatverdächtige ein "Einzelgänger", der über den Ausgang der Präsidentschaftswahl verärgert war.

