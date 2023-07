Diese Binde tragen die DFB-Frauen bei der FIFA Frauen WM!

Eine "One Love"-Binde stand den Fußballerinnen nicht zur Auswahl. Sie setzen sich jetzt gegen Gewalt gegen Frauen ein.

Bei der FIFA Frauen WM in Australien und Neuseeland wird Alexandra Popp die blaue Kapitänsbinde mit dem weißen Slogan "Vereint gegen Gewalt gegen Frauen" tragen. Das teilte die Spielführerin des deutschen Nationalteams am Mittwoch mit. Gewalt gegen Frauen sei "ein riesengroßes Thema, gerade was auch häusliche Gewalt angeht" und komme "teilweise zu kurz", erklärte Popp die Entscheidung.

Diese Kapitänsbinden standen zur Auswahl für die FIFA Frauen WM:

"Vereint für Inklusion"

"Vereint für indigene Völker"

"Vereint für die Gleichstellung der Geschlechter"

"Vereint für Frieden"

"Vereint für Bildung für alle"

"Vereint gegen Hunger"

"Vereint gegen Gewalt gegen Frauen"

"Fußball bedeutet Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung und Leidenschaft"

Von der Farbkombi her ähnelt die Binde mit der Aufschrift "Vereint gegen Inklusion" am meisten der "One Love"-Binde, die bei der Männer WM 2022 in Katar verboten wurde. Alle anderen Binden sind einfarbig mit weißer Aufschrift.

Frauen-WM: Diese Armbinden sind erlaubt

Anschauen kannst du Matches im Free TV: