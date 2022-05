FIFA heißt bald nicht mehr FIFA: Diesen neuen Namen bekommt das Game!

Der Fußballsimulator FIFA wird künftig anders heißen. Für die Fans wird sich aber wohl nicht viel ändern.

Im Herbst kommt "FIFA 23" raus. Das wird das letzte Mal sein, dass das Game diesen Namen hat. Denn der Entwickler Electronic Arts hat verkündet: Ab 2023 werden die Spiele "EA Sports FC" heißen.

Was ändert sich noch?

Künftig kann man dann wohl keine Weltmeisterschaften mehr nachspielen. Ansonsten wird es vermutlich kaum Änderungen geben. Laut EA Sports soll alles, "was ihr an unseren Spielen liebt", auch so bleiben. Es soll unter anderem weiter mit den Partnern aus dem Profifußball zusammengearbeitet werden - also mit Ligen, Stadien, Vereinen und Spielern.

Warum?

Der neue Name kommt, weil der Weltverband FIFA der Firma EA Sports nicht mehr die gleichen Rechte verkauft hat wie bisher. Die FIFA will nämlich nicht mehr nur mit einem Spielehersteller zusammenarbeiten. Durch die neuen Regelungen sind dann zum Beispiel auch Kooperationen mit Spielen wie Fortnite oder Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Spiele möglich.

So wurde der neue Name verkündet:

